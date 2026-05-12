Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Rentabler Smith Nephew-Einstieg?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 783,699 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 413,01 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 11.05.2026 auf 10,74 GBP belief. Mit einer Performance von -15,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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