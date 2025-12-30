FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Smith Nephew-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,79 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 633,352 Smith Nephew-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 7 777,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,28 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,22 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 10,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at