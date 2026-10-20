FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Smith Nephew-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Smith Nephew-Anteile an diesem Tag 13,56 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 73,746 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 10,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 795,72 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 20,43 Prozent verkleinert.

Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 9,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at