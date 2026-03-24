FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,43 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smith Nephew-Aktie investiert, befänden sich nun 74,474 Smith Nephew-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 884,38 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 23.03.2026 auf 11,88 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 11,56 Prozent verkleinert.

Am Markt war Smith Nephew jüngst 10,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at