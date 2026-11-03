FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Smith Nephew-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,88 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Smith Nephew-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,763 Smith Nephew-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 85,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,05 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 14,22 Prozent vermindert.

Am Markt war Smith Nephew jüngst 9,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at