Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Langfristige Anlage 26.05.2026 10:03:47

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Smith Nephew-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,74 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 85,179 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers auf 11,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 969,34 GBP wert. Mit einer Performance von -3,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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