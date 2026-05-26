Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Langfristige Anlage
|
26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,74 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 85,179 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers auf 11,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 969,34 GBP wert. Mit einer Performance von -3,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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