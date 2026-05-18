Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Lukrative Smiths-Investition? 18.05.2026 10:04:29

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Smiths-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Smiths-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,05 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,867 Smiths-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2026 146,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,89 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,03 Prozent.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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