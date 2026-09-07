FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Smiths eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Smiths-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Smiths-Aktie bei 16,55 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,423 Smiths-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 25,67 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,06 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,11 Prozent angezogen.

Smiths wurde am Markt mit 7,39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at