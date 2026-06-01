Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Rentable Smiths-Investition?
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Smiths-Anteile bei 11,19 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 893,655 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 22 019,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,64 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 120,20 Prozent.
Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 7,40 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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