Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Anlage
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Smiths-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,00 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,091 Smiths-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 233,45 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 26.06.2026 auf 25,68 GBP belief. Damit wäre die Investition 133,45 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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