Lohnendes Smiths-Investment? 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Smiths eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.01.2021 wurde die Smiths-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 15,52 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 644,168 Smiths-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 23,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 279,66 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,80 Prozent.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

