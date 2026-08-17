Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Rentables Smiths-Investment? 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Smiths-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Smiths-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 14,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,993 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 26,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 802,79 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,28 Prozent.

Der Börsenwert von Smiths belief sich jüngst auf 7,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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