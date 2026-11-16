Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Langfristige Anlage 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Smiths eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2016 wurde die Smiths-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 719,942 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Smiths-Anteile wären am 13.11.2026 19 380,85 GBP wert, da der Schlussstand 26,92 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,81 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,31 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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