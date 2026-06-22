FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Smiths eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2021 wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,90 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 628,777 Smiths-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 279,04 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 19.06.2026 auf 25,89 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,79 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Smiths eine Börsenbewertung in Höhe von 7,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at