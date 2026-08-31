FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Smiths-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Smiths-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,244 Smiths-Papiere. Die gehaltenen Smiths-Anteile wären am 28.08.2026 110,87 GBP wert, da der Schlussstand 26,12 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,87 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Smiths bezifferte sich zuletzt auf 7,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at