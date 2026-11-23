Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smiths gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Smiths-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 23,98 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,170 Smiths-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 104,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,11 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Smiths belief sich zuletzt auf 6,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at