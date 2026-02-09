Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Profitable Smiths-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Smiths-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Smiths-Aktie bei 8,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,297 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Smiths-Anteile wären am 06.02.2026 2 878,13 GBP wert, da der Schlussstand 25,86 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 878,13 GBP, was einer positiven Performance von 187,81 Prozent entspricht.
Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
