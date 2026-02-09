Smiths Aktie

Smiths für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Smiths-Investition? 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Smiths-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Smiths-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Smiths-Aktie bei 8,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,297 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Smiths-Anteile wären am 06.02.2026 2 878,13 GBP wert, da der Schlussstand 25,86 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 878,13 GBP, was einer positiven Performance von 187,81 Prozent entspricht.

Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smiths PLC

mehr Nachrichten