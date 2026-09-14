FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Smiths-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Smiths-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smiths-Aktie bei 14,18 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 705,290 Smiths-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 25,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 963,74 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79,64 Prozent.

Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 7,28 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at