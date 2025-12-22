Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Rentables Smiths-Investment?
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Smiths-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,30 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,803 Smiths-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2025 1 394,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,12 GBP belief. Mit einer Performance von +39,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Smiths PLC
|27,66
|1,92%