Smiths Aktie

Smiths für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Smiths-Investment? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Smiths-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Smiths-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,30 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,803 Smiths-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2025 1 394,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,12 GBP belief. Mit einer Performance von +39,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smiths PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Smiths PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Smiths PLC 27,66 1,92% Smiths PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen