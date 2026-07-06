Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Anlage unter der Lupe
|
06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Smiths-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Smiths-Papier 22,32 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 44,803 Smiths-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 26,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 180,11 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,01 Prozent erhöht.
Am Markt war Smiths jüngst 7,86 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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