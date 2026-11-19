Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Smiths-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Smiths am 18.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,48 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,35 Prozent. 149,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Smiths-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,97 Prozent dezimiert.

Veränderung der Smiths-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Smiths-Papier via London bei einem Wert von 25,66 GBP aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Smiths wird der Smiths-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Smiths-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Smiths-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 1,84 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,96 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Smiths via London 73,22 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 149,30 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Smiths

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,51 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,99 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Smiths

Smiths ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 7,151 Mrd. GBP. Smiths besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,56. Der Umsatz von Smiths belief sich in 2026 auf 1,937 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,29 GBP.

Redaktion finanzen.at