FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Spirax-Sarco Engineering eingefahren

Bei einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 70,95 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 140,944 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.08.2023 13 674,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 97,02 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 7,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at