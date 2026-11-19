|Rentabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 41,76 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,395 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 74,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,76 GBP wert. Mit einer Performance von +78,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Spirax-Sarco Engineering eine Börsenbewertung in Höhe von 5,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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