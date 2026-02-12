FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 355,619 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Papiere wären am 11.02.2026 28 307,25 GBP wert, da der Schlussstand 79,60 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +183,07 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at