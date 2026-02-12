|Lukrativer Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
|
12.02.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 355,619 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Papiere wären am 11.02.2026 28 307,25 GBP wert, da der Schlussstand 79,60 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +183,07 Prozent.
Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
