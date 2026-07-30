Spirax-Sarco Engineering-Investment im Blick 30.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Spirax-Sarco Engineering-Anteile letztlich bei 39,83 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 251,067 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 69,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 386,39 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,86 Prozent.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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