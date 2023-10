FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.10.2013 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie 30,16 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 331,598 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.10.2023 auf 80,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 720,13 GBP wert. Mit einer Performance von +167,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at