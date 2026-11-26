|Rentabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an diesem Tag 67,70 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,771 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 73,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 089,36 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,94 Prozent gesteigert.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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