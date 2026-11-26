Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an diesem Tag 67,70 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,771 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 73,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 089,36 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,94 Prozent gesteigert.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at