|Spirax-Sarco Engineering-Performance
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16.04.2026 10:03:28
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,55 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 167,926 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 73,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 423,17 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 24,23 Prozent gleich.
Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 5,49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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