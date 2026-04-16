FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Spirax-Sarco Engineering-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,55 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 167,926 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 73,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 423,17 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 24,23 Prozent gleich.

Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 5,49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at