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09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug an diesem Tag 61,90 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,551 Spirax-Sarco Engineering-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 63,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 177,71 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,78 Prozent gesteigert.
Spirax-Sarco Engineering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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