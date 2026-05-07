FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34,41 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 290,613 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 22 057,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,90 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 22 057,54 GBP, was einer positiven Performance von 120,58 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at