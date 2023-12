FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.12.2018 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,00 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 1,639 Anteile im Depot. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Papiere wären am 13.12.2023 155,48 GBP wert, da der Schlussstand 94,84 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55,48 Prozent gesteigert.

Am Markt war Spirax-Sarco Engineering jüngst 7,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

