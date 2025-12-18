|Lukrative Spirax-Sarco Engineering-Investition?
|
18.12.2025 10:03:28
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.12.2015 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 31,96 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,289 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.12.2025 2 082,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 66,55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,23 Prozent vermehrt.
Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 4,90 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
