FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2024 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,35 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 1,530 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,79 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 29.10.2025 auf 71,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,79 Prozent gesteigert.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,28 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at