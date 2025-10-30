|Spirax-Sarco Engineering-Performance
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.10.2024 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,35 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 1,530 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,79 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 29.10.2025 auf 71,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,79 Prozent gesteigert.
Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,28 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
