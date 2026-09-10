|Spirax-Sarco Engineering-Investmentbeispiel
|
10.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 99,84 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,160 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (70,05 GBP), wäre die Investition nun 7 016,23 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,84 Prozent abgenommen.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.