Spirax-Sarco Engineering-Investmentbeispiel 10.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Spirax-Sarco Engineering gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 99,84 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,160 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (70,05 GBP), wäre die Investition nun 7 016,23 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,84 Prozent abgenommen.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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