|Spirax-Sarco Engineering-Investition
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12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren gekostet
Am 12.11.2021 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 167,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,613 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 11.11.2026 4 542,47 GBP wert, da der Schlussstand 76,20 GBP betrug. Damit wäre die Investition 54,58 Prozent weniger wert.
Spirax-Sarco Engineering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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