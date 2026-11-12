FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment verlieren können.

Am 12.11.2021 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 167,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,613 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 11.11.2026 4 542,47 GBP wert, da der Schlussstand 76,20 GBP betrug. Damit wäre die Investition 54,58 Prozent weniger wert.

Spirax-Sarco Engineering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at