FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 115,25 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,868 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (73,30 GBP), wäre die Investition nun 63,60 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,40 Prozent verringert.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,45 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

