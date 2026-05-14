FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,616 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,73 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 13.05.2026 auf 70,40 GBP belief. Damit wäre die Investition um 13,73 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Spirax-Sarco Engineering betrug jüngst 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at