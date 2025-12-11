Lohnende Spirax-Sarco Engineering-Anlage? 11.12.2025 10:03:31

FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Spirax-Sarco Engineering-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.12.2020 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag bei 115,01 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,869 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (67,65 GBP), wäre die Investition nun 58,82 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,18 Prozent verringert.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

