|Rentabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
|
23.04.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet
Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 115,90 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,863 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 74,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,30 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 64,30 GBP entspricht einer negativen Performance von 35,70 Prozent.
Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.