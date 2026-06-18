FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,15 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 89,969 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 266,31 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 17.06.2026 auf 69,65 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent abgenommen.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,13 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at