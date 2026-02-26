FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.02.2023 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 119,20 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, befänden sich nun 8,389 Spirax-Sarco Engineering-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 657,72 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 25.02.2026 auf 78,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,23 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at