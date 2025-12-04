|Spirax-Sarco Engineering-Anlage im Blick
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Spirax-Sarco Engineering-Papier letztlich bei 114,80 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 87,108 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 853,66 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 03.12.2025 auf 67,20 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
