FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.03.2023 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 113,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 88,496 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (67,25 GBP), wäre die Investition nun 5 951,33 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 951,33 GBP entspricht einer negativen Performance von 40,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 4,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at