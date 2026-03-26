|Spirax-Sarco Engineering-Anlage unter der Lupe
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26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.03.2023 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 113,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 88,496 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (67,25 GBP), wäre die Investition nun 5 951,33 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 951,33 GBP entspricht einer negativen Performance von 40,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 4,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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