Spirax-Sarco Engineering-Anlage unter der Lupe 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.03.2023 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 113,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 88,496 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (67,25 GBP), wäre die Investition nun 5 951,33 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 951,33 GBP entspricht einer negativen Performance von 40,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 4,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen