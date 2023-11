FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 108,15 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 0,925 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.11.2023 75,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 81,76 GBP belief. Mit einer Performance von -24,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at