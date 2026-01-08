|Profitabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren angefallen
Am 08.01.2021 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 117,03 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,854 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,39 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 07.01.2026 auf 69,50 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 40,61 Prozent.
Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
