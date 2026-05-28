FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 127,00 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,740 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 70,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 547,24 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at