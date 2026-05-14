FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: Über diese Dividende können sich Spirax-Sarco Engineering-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering am 13.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,70 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Spirax-Sarco Engineering-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,03 Prozent aufgestockt. 122,80 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 2,93 Prozent angehoben.

Spirax-Sarco Engineering-Auszahlungsrendite

Zum London-Schluss notierte das Spirax-Sarco Engineering-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 70,40 GBP. Der Spirax-Sarco Engineering-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Spirax-Sarco Engineering-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Spirax-Sarco Engineering-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Spirax-Sarco Engineering-Titels 2,49 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,41 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Kurs von Spirax-Sarco Engineering via London um 42,21 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -35,07 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Spirax-Sarco Engineering-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Spirax-Sarco Engineering

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,80 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,56 Prozent steigen.

Hauptdaten der Spirax-Sarco Engineering-Aktie

Die Dividenden-Aktie Spirax-Sarco Engineering gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 5,286 Mrd. GBP wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Spirax-Sarco Engineering beläuft sich aktuell auf 30,76. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Spirax-Sarco Engineering auf 1,703 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 2,22 GBP aus.

Redaktion finanzen.at