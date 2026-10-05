SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Rentable SSE-Investition? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SSE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der SSE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die SSE-Anteile bei 15,52 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,433 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 576,68 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,67 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SSE belief sich zuletzt auf 29,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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