SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Profitable SSE-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingefahren
SSE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 15,87 GBP. Bei einem SSE-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,301 SSE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,19 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 16.10.2026 auf 25,74 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62,19 Prozent.
SSE wurde am Markt mit 31,23 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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