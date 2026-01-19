FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Anteile betrug an diesem Tag 15,19 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,582 SSE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 154,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,43 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,21 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte SSE einen Börsenwert von 28,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at